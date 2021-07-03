В Ставрополе построят новую велодорожку

В микрорайоне "Перспективный" Ставрополя проложат велодорожку в 828 метров. Ее построят на одноименной улице, которую, по проекту, расширят до четырех полос. Ширина дорожки будет три метра.

В 2020 году протяженность велодорожек в Ставрополе выросла до 12 километров. Большая часть из них расположена в юго-западной части города. Это связано с современными правилами, которые обязуют строить велодорожки вдоль городских магистралей.

- Администрация Ставрополя продолжит эту работу и в будущем, чтобы сделать жизнь любителей двухколесного транспорта и людей на колесах более комфортной и безопасной. Создание безбарьерной среды для них ведется вместе с неравнодушными горожанами и общественниками, - сказано в сообщении мэрии.