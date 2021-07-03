В Чечне вводят запрет на проезд в общественном транспорте без маски

С 4 июля в Чеченской Республике вводят запрет на проезд в общественном транспорте без средств защиты. Об этом сообщает региональное министерство транспорта и связи в своем Instagram-аккаунте.

- Для противодействия ее распространению Роспотребнадзором по Чеченской республике вводятся дополнительные меры. С завтрашнего дня пассажиры, не использующие средства индивидуальной защиты, не будут допускаться на общественный транспорт республики, - сказано в сообщении. Мера касается и водителей.

За время пандемии в Чечне выявили 12957 случаев заражения. Выздоровели более 90% пациентов - 12390. Скончались 164 человек.