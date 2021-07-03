В Железноводске через суд пытаются снести долгострой

В Железноводске суд начинает рассмотрение дела о сносе долгостроя. Об этом рассказал мэр города-курорта Евгений Моисеев.

Проблемное здание находится ниже Лермонтовского сквера, его площадь составляет три тысячи квадратных метров. Строительство началось еще десять лет назад. Через некоторое время стройку заморозили. Но что важно - застройщику дали разрешение на возведение малоэтажного здания, но он пытался построить многоэтажный дом.

- Самострой вышел за границы отведенного земельного участка. Строительная компания отказалась устранить нарушения. Надеемся, что суд поддержит нашу позицию по сносу незаконного здания. И потом хотим сделать на этом месте продолжение Лермонтовского сквера! - написал Моисеев.