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Общество4 июля 2021 8:43

В Ставропольском крае от коронавируса привились более 381 тысячи человек

За сутки из больниц выписаны еще 20 пациентов
Алина МАКСИМОВА
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На Ставрополье за сутки коронавирус смогли победить еще 20 человек. За весь период пандемии от инфекции излечились 54 205 пациентов.

Тем временем, новые случаи заражении выявляются ежедневно. По словам губернатора Владимирова, в крае проведено уже боле 2 млн 19 тысяч тестирований.

Продолжается и вакцинация. По состоянию на 4 июля от коронавируса в крае вакцинированы 381 тысяча человек.

Глава региона призвал ставропольцев не подвергать здоровье угрозе заражения и сделать прививку.

- Берегите себя и близких, - написал Владимиров на своей странице в Сети.