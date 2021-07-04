В Ставропольском крае от коронавируса привились более 381 тысячи человек

На Ставрополье за сутки коронавирус смогли победить еще 20 человек. За весь период пандемии от инфекции излечились 54 205 пациентов.

Тем временем, новые случаи заражении выявляются ежедневно. По словам губернатора Владимирова, в крае проведено уже боле 2 млн 19 тысяч тестирований.

Продолжается и вакцинация. По состоянию на 4 июля от коронавируса в крае вакцинированы 381 тысяча человек.

Глава региона призвал ставропольцев не подвергать здоровье угрозе заражения и сделать прививку.

- Берегите себя и близких, - написал Владимиров на своей странице в Сети.