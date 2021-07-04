В Ставрополе полуторогодовалый мальчик попал в больницу после избиений в частном саду

В Ставрополе в больницу попал полуторогодовалый ребенок после посещения дестада на Пригородной. В частный сад он ходил меньше месяца, но не раз мама забирала его с ссадинами домой. Так, разбитую губу в саду объяснили тем, что мальчик ударился о кроватку. После того, как мама снова увидела ссадины на теле сына, она обратилась в прокуратуру и полицию.

- На теле сына снова появились ссадины, - говорит Виктория, мама мальчика. – И, когда я забирала его домой, мне нянечка рассказала, что его избил муж воспитательницы. Я обратилась в скорую. Нас госпитализировали.

Сейчас Виктория с сыном находятся в «четверке». Мальчика обследуют врачи.

Тем временем, правоохранительные органы проводят проверку.

- Заявление от жительницы Ставрополя поступило в ОМВД по Шпаковскому округу. Сейчас по данному факту проводится проверка. Обстоятельства инцидента выясняет участковый, - рассказали «КП-Ставрополь» в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю.

В прокуратуре СК также инициировали проверку по факту сообщений.

- В ходе прокурорской проверки будут установлены все причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований федерального законодательства. По итогам, при наличии оснований, будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Подробности инцидента читайте в материале на сайте "КП-Ставрополь".