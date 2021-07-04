На Ставрополье на смену 40-градусной жаре придут дождь, град и гроза

На Ставрополье 40-градусную жару сменить дождь с грозой и шквалом. Высокая температура продержится до 17 часов 4 июля, а вечером и до конца суток воскресенья ожидается сильный дождь с грозой. При грозе порыве ветра достигнут 27 метро в секунду.

По данным ставропольского Гидрометцентра, дождь с грозой, градом и шквалом в крае ожидаются также в течение суток 5 июля. Воздух прогреется до 29 градусов.

В Ставрополе 5 июля также прогнозируется кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха составит 26 градусов выше ноля.