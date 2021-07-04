В Ставрополе из-за ремонта подпорной стены с 5 июля ограничат движение по Хетагурова

В Ставрополе по улице Коста Хетагурова с 5 по 18 июля будет ограничено движение. Ограничения вводятся из-за ремонта подпорной стены. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

- Объект работ расположен в промежутке от ул. Дзержинского до ул. Комсомольской. В связи с этим и для обеспечения безопасности дорожного движения на указанном участке ежедневно с 08 до 14 часов с 5 по 18 июля прекратят движение автотранспорта, - сообщили в администрации Ставрополя.

Объехать участок с ремонтными работами можно будет по улицам: Дзержинского, Голенева, Комсомольской.

- Для должной организации безопасного дорожного движения здесь установят информационные щиты, указатели и дорожные знаки, - добавили в мэрии.