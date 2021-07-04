В Ставрополе уличным художникам отдали под граффити стену на Доваторцев

В Ставрополе забор на Доваторцев, 24 отдали под граффити городским мастерам.

- Организация поддержала проект, капитально отремонтировала стену и подготовила для работы ставропольских художников, - рассказали в пресс-службе администрации Ставрополя.

На площади в 50 «квадратов» 4 ставропольских райтера уже оставили свои граффити. Украсить стену может любой желающий.

- Рисовать ему придется прямо поверх старых рисунков. Главное, чтобы контент был позитивным и не содержал оскорбительных и нецензурных высказываний, - дополнили в администрации города.