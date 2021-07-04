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Происшествия4 июля 2021 12:45

В КБР на видео попала жесткая посадка МИ-2 в поле подсолнухов

На месте происшествия работают экстренные службы
Алина МАКСИМОВА
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Вертолет жестко посадили в поле. Фото: МЧС по КБР

Вертолет жестко посадили в поле. Фото: МЧС по КБР

В республике Кабардино-Балкария на видео попал момент жесткой посадки пилотом вертолета. МИ-2 приземлился в поле подсолнухов в районе города Прохладный.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что ЧП произошло с частным вертолетом, совершавшим облет сельхозугодий полей с целью орошения.

- Вертолет совершил жесткую посадку в городе Прохладный. Ми-2 – частный. На нем совершалась обработка полей. О вылете никакой аэропорт не знал. При распылении он зацепился обо что-то и совершил жесткую посадку, никто не пострадал, - сообщил «КП – Северный Кавказ» собственный информированный источник.

В результате происшествия никто не пострадал. Пилот скрылся, его ищут. Работают экстренные службы, детали инцидента выясняются.

Вертолет совершил жесткую посадку в поле подсолнухов в Кабардино-Балкарии