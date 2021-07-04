Пожилая ставропольчанка перевела мошенникам более 600 тысяч рублей

В Ставрополе пенсионерка стала жертвой мошенников. 66-летняя женщина лишилась более 600 тысяч рублей, отправив их злоумышленникам.

Мошенники представились сотрудниками службы безопасности банка и убедили ставропольчанку в том, что ее средства могут быть украдены. Чтобы обезопасить деньги, ей посоветовали перевести средства на резервный счет.

Женщина последовала инструкциям мошенников и только спустя время поняла, что ее обманули. Тогда она обратилась в полицию.

- Следственным отделом №1 СУ Управления МВД России по городу Ставрополю по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 (мошенничество) УК РФ, - сообщили в пресс-службе МВД по Ставропольскому краю.