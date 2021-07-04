На Ставрополье полиция задержала мужчину с пакетом синтетических наркотиков

В Шпаковском районе Ставрополья полиция задержала 37-летнего мужчину. При себе у него был пакет с порошкообразным веществом. По данным экспертизы, внутри пакета находился синтетический наркотик.

В отделе полиции мужчина заявил, что пакет не его. Мол, нашел и подобрал на улице. В отношении него заведено уголовное дело.

- Следственным отделом ОМВД России по Шпаковскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю.