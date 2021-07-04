В постковидной базе в Железноводске прошли реабилитацию более трех тысяч человек

В Железноводске реабилитацию после перенесенного коронавируса прошло рекордное количество людей. В постковидной базе побывали более 3 тысяч человек.

- Особое внимание уделено укреплению кровеносной и сосудистой системы, органов дыхания и общему укреплению иммунитета, - сообщили в пресс-службе администрации Железноводска.

Отмечается, что в поликлиниках курорта всем переболевших коронавирусом доступна бесплатная диспансеризация для всех переболевших Covid-19.

- С 1 июля стартовала программа углубленной диспансеризации с дополнительным обследованием, которую пройдут те, кто перенёс инфекцию в тяжелой и среднетяжёлый форме, - пояснили в мэрии.