На Ставрополье с врачами из «красной зоны» работают психологи

В Ставропольском кра6е врачи из «красной зоны» присоединились к проекту в он-лайн формате, где им оказывается необходимая психологическая помощь. К проекту присоединились более 1,5 тысяч медработников.

- К проекту присоединились 1,5 тысячи медработников со всего края. С ними работали психологи – проводили диагностику, образовательные вебинары, тренинги, - сообщил глава региона Владимиров.

Губернатор отметил, что проект продолжает свою работу. Теперь помощь психологов могут получить и семьи врачей, работающих с коронавирусными больными.

- Программы рассчитаны на работу не только с медиками, но и с их семьями, многим из них тоже непросто, - добавил губернатор.