В Ставрополе смонтировали орошение для газонов на Комсомольском пруду

В Ставрополе на Комсомольском пруду продолжаются работы по благоустройству. О том, что сделано и что еще предстоит сделать рассказала губернатор СК Владимиров.

Так, по словам главы региона, на пруду уже смонтировано орошение для рулонных газонов. В самое ближайшее время подрядчик приступит к укладке самих газонов.

- Много работ проведено и еще проводится. Давайте дождемся их окончания и вместе порадуемся тому какой стала главная летняя точка притяжения в краевом центре, - сказал Владимир Владимиров.

Он также выразил уверенность, что «подрядчик сделает все так, чтобы ставропольчан не разочаровать».