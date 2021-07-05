81 тысяча жителей Ставропольского края остались без света из-за ливня

В Ставропольском крае отключили электроснабжение для 27,6 тысяч абонентов. Это более 81 тысячи человек, уточняет ГУ МЧС по региону.

Больше всего фактов прекращения подачи электричества зафиксировали в Благодарном - 11,1 тысяч абонентов, или 29,9 тысяч человек. Сильно также пострадали Ипатовский городской округ (три тысячи абонентов, или 15 тысяч человек) и Предгорный район (4700 абонентов, или 10,8 тысяч человек). Отключения также зафиксировали в краевой столице, где без света остались более 5,9 тысяч человек.

В остальных территориях:

- Грачевский МО - села Грачевское 635 абонентов (1714 человек) и Бешпагир 323 абонента (872 человека);

- Андроповский МО - 2381 абонента (6428 человек);

- Петровский ГО - город Светлоград, 1130 абонентов (3051 человек), село Гофицкое (700 абонентов (1323 человека);

- Шпаковский МО - село Надежда, 2456 абонентов (6631 человек).

Причиной отключения стала непогода. К концу дня Ставропольский край накрыл ливень с грозой. О последствиях стихии в регионе и видео с улиц вы найдете в материале "КП-Ставрополь".