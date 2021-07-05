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Происшествия5 июля 2021 8:50

После ливня в КЧР рухнул мост через реку Кубань

Движение в районе ЧП временно приостановлено
Анна ЕГОРОВААнна ЕГОРОВА
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В Карачаевском районе Карачаево-Черкесии утром 5 июля 2021 года произошло ЧП - частично обрушился мост через реку Кубань, расположенный возле аула Каменномост.

Произошло это из-за сильного ливня - он подмыл опоры моста, и конструкция не выдержала. К счастью, в этот момент на мосту никого не было, никто не пострадал. Но автомобильное движение на данной территории пришлось приостановить.

По данным Единой дежурной диспетчерской службы Карачаевского района, объехать опасный участок можно по трассе «Карачаевск - Сары-Тюз».