Ставропольские следователи проверяют информацию об избиении мальчика в частном детсаду

Ставропольские следователи инициировали проверку информации об избиении ребенка в частном детском саду на Пригородной. Проверочные мероприятия были назначены после того, как о ситуации, в которую попал малыш, рассказала его мама на своей странице в социальной сети Instagram.

- Следователь СКР выяснит все обстоятельства произошедшего. По результатам проведения всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Ранее проверки были назначены прокуратурой и МВД Ставрополья.

Напомним, полуторагодовалый мальчик попал в больницу после того, как получил телесные повреждения в частном детском саду. Скорую вызвала мама, когда пришла забирать сына домой. Тело мальчика было в ссадинах. Нянечка, работающая в садике, рассказала маме, что ребенка побил муж хозяйки сада. Родительница обратилась в правоохранительные органы и рассказала в Сети о том, что творится в саду. К слову, поддержали маму далеко не все родители. Более того, в общем родительском чате на нее набросились с оскорблениями.