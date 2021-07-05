На Ставрополье в кювет улетела «Приора» с пятью людьми

В аварии пострадали пять человек. Фото: МВД по СК

5 июля 2021 года около пяти утра в Левокумском муниципальном округе Ставропольского края произошла авария, после которой медицинская помощь понадобилась пяти людям.

Как уточнили «КП-Ставрополь» в пресс-службе ГУ МВД по СК, на 156 км трассы «Кочубей - Нефтекумск - Зеленокумск - Минводы» водитель «Лады Приоры» на большой скорости не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся.

В салоне автомобиля находилось пять человек - водитель и четыре пассажира, включая 15-летнего подростка.

Все они получили травмы разной степени тяжести. Четыре человека были госпитализированы, одному назначили амбулаторное лечение.