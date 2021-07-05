На Ставрополье опрокинулся автомобиль: два человека разбили головы

Большая скорость помешала пройти поворот безопасно. Фото: МВД по СК

В Кочубеевском районе Ставропольского края опрокинулся автомобиль «Лифан». Авария произошла на 7 км трассы «Невинномысск - Эрсакон». За рулем легковушки находился 22-летний водитель. Несмотря на четырехлетний стаж вождения, при повороте налево он не справился с управлением - как позже установит полиция, двигался он на небезопасной скорости. В итоге машина съехала с дороги и опрокинулась.

И водитель, и его 27 летний пассажир разбили головы. Как уточнили «КП-Ставрополь» в пресс-службе МВД по СК, признаки опьянения у водителя отсутствовали, но анализ у него все равно взяли.