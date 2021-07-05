На Ставрополье 6 и 7 июля прогнозируют грозу, град и шквалистый ветер

На Ставрополье передают штормовое предупреждение. Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МЧС СК, 6 и 7 июля в некоторых районах края прогнозируется сильный дождь с грозой, градом и шквалистым ветром до 27 метров в секунду.

Рекомендуется быть предельно осторожными - особенно пешеходам и водителям, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач. Отгоните личный транспорт в безопасное место. Не прячьтесь под деревьями - велик риск попадания в них молнии. Если гроза застала вас на открытой местности, ложитесь на землю, лучше в песчаный или каменный грунт. Но обязательно подальше от реки, озера, пруда!