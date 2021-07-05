Житель Арзгира незаконно получал пенсию по инвалидности

На Ставрополье мужчина незаконно получал пенсионные выплаты по инвалидности. 43-летний житель Арзгира предоставил справку, содержащую недостоверные сведения о признании его инвалидом по общему заболеванию бессрочно. В итоге он незаконно получил более 800 тысяч рублей.

- Согласно результатам медицинского исследования, у гражданина отсутствуют заболевания, позволяющие иметь группу инвалидности, - сообщили в пресс-службе МВД по Ставрополью.

В отношении мужчины заведено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат».