«Россети Северный Кавказ» присвоен статус гарантирующего поставщика электроэнергии в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии

Фото: Россети.

В соответствии с приказами Министерства энергетики РФ (№510, 511 от 29.06.2021) ПАО «Россети Северный Кавказ» станет гарантирующим поставщиком (ГП) электроэнергии на территории Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии с 1 августа 2021 года.

Смена гарантирующего поставщика не приведёт к увеличению тарифа и существенному изменению условий договоров. Для перевода потребителей на обслуживание специалисты компании «Россети Северный Кавказ» проведут оперативное снятие показаний приборов учета как у юридических, так и у физических лиц.

При этом потребители заплатят только за фактически использованную электроэнергию, независимо от того, в какой день будут зафиксированы показания. Жители республик имеют возможность самостоятельно произвести снятие показаний счетчиков на дату, установленную для перехода потребителей (на 01.08.2021 00:00 МСК), и передать их в ближайшее отделение компании «Россети Северный Кавказ».

С 1 августа 2021 года жителям и организациям Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии необходимо оплачивать потребленную электроэнергию по реквизитам нового гарантпоставщика - компании «Россети Северный Кавказ».

Юридическим лицам нужно, начиная с 1 августа 2021 года, обращаться к специалистам энергокомпании для получения бланков новых договоров энергоснабжения/купли-продажи электроэнергии. В содержании договоров изменятся только наименование гарантирующего поставщика и реквизиты для оплаты. Физическим лицам подобная процедура не потребуется.

Перевод населения на обслуживание к новому гарантпоставщику будет осуществлен автоматически. Жителям следует только обратить внимание на новые платежные реквизиты и наименование поставщика электрической энергии в счетах-квитанциях за потребленную электроэнергию.

Лишение АО «Каббалкэнерго» и АО «Карачаево-Черкесскэнерго» статуса гарантирующего поставщика не освобождает потребителей от обязанности своевременных платежей за электроэнергию, потребленную в период исполнения этими компаниями сбытовых функций. Поэтому все платежи, которые относятся к дебиторской задолженности и возникли до 31 июля 2021 года, необходимо оплачивать по реквизитам предыдущих гарантпоставщиков. Текущие и авансовые платежи с 1 августа 2021 года будут поступать на счет «Россети Северный Кавказ».