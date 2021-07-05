В Георгиевском округе женщина ушла из магазина с чужим смартфоном за 55 тысяч рублей

Инцидент произошел в Георгиевском округе. 28-летняя женщина заявила в полицию о том, что в одном из магазинов у нее похитили дорогой смартфон.

Полицейские выяснили, что к пропаже телефона причастна 39-летняя женщина. В отделе полиции она рассказала, что в магазине она увидела оставленный кем-то телефон, который она забрала с прилавка и ушла. Телефон она собиралась оставить себе.

- По данному факту следственным отделом ОМВД России по Георгиевскому городскому округу возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе МВД по Ставропольскому краю.

Изъятый смартфон скоро вернуть законной владелице.