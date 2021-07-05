Комиссия приступила к оценке ущерба, нанесенного стихией в Ипатовском округе

В Ипатовском округе Ставрополья спецкомиссия приступила к оценке ущерба, нанесенного стихией. На данный момент специалисты обходят дома и составляют акты. Об этом на своей странице в Инстаграм сообщил глава региона Владимиров.

- Идёт расчистка улиц от упавших деревьев и веток. Постепенно восстанавливается подача электроэнергии. Начата работа по оценке ущерба, нанесенного жителям округа, - сообщил Владимир Владимиров. - По результатам работы комиссии будет принято решение о выделении строительных материалов для ремонта из краевых резервов и оказании другой помощи пострадавшим.

Напомним, ливень, шквалистый ветер и град обрушились на округ вечером 5 июля. В результате стихии произошло аварийное отключение электроэнергии на трансформаторных подстанциях. Без электричества остались около трёх тысяч жителей 20 улиц Ипатово.

Также от сильным ветром серьезно повредило кровли строений. Так, в Ипатово повреждена кровля 12 частных домов, 6 многоэтажек и школы №14. Повалены десятки деревьев.

- Ситуация остаётся на постоянном контроле, - отметил губернатор.