В Пятигорске экс-директора проектного института подозревают в неуплате 51 млн рублей налогов

В Пятигорске заведено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора АО «Северо-Кавказский институт по проектированию водохозяйственного и мелиоративного строительства». Его подозревают в неуплате налогов на сумму в 51 млн рублей.

- С апреля 2017 по июль 2019 подозреваемый уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость путем создания формального документооборота, изготовления и предоставления в налоговый орган подложных документов и деклараций, содержащих заведомо ложные сведения, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Следователями принимаются меры для возмещения ущерба.