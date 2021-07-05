Житель Кисловодска попал в ДТП на машине друга и продал ее, чтобы расплатиться

В Кисловодске фигурантом уголовного дела о присвоении стал 31-летний мужчина, который одолжил у друга машину и не вернул.

Автомобиль он брал у товарища на несколько дней, но так вовремя не вернул и перестал отвечать на звонки. Хозяин машины обратился в полицию и оперативники нашли злоумышленника.

В отделе полиции мужчина рассказал, что попал в ДТП на машине друга и, чтобы расплатиться, продал ее.

- Сумма ущерба, причиненная заявителю, составила 160 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Ставропольскому краю. - В настоящее время полицейскими устанавливается местонахождение транспортного средства.