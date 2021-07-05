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Спорт5 июля 2021 14:21

Два атлета со Ставрополья поедут на Олимпийские игры в Японии

Евгений Кузнецов и Игорь Башкаков примут участие в состязании мирового масштаба
Никита АВДЕЕВНикита АВДЕЕВ
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На летних Олимпийских играх в Японии выступят два атлета из Ставропольского края - – Евгений Кузнецов и Игорь Башкаков. Но в нейтральном статусе, потому что CAS (спортивный арбитражный суд) запрещает российским спортсменам до 16 декабря 2022 года выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом нашей страны и исполнять гимн России.

Евгений Кузнецов - прыгун в воду. Серебряный призер летних Олимпийских игр 2012 года в синхронных прыжках с трехметрового трамплина в паре с Ильей Захаровым. А также чемпион мира, пятикратный призер чемпионатов мира и 13-кратный чемпион Европы.

Игорь Башкаков поборется за победу в легкой атлетике.