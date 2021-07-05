Два атлета со Ставрополья поедут на Олимпийские игры в Японии

На летних Олимпийских играх в Японии выступят два атлета из Ставропольского края - – Евгений Кузнецов и Игорь Башкаков. Но в нейтральном статусе, потому что CAS (спортивный арбитражный суд) запрещает российским спортсменам до 16 декабря 2022 года выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом нашей страны и исполнять гимн России.

Евгений Кузнецов - прыгун в воду. Серебряный призер летних Олимпийских игр 2012 года в синхронных прыжках с трехметрового трамплина в паре с Ильей Захаровым. А также чемпион мира, пятикратный призер чемпионатов мира и 13-кратный чемпион Европы.

Игорь Башкаков поборется за победу в легкой атлетике.