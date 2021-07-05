Мэр Невинномысска поздравил с днем рождения Олега Тальберга

Михаил Миненков разместил пост на своей странице в Instagram, в котором написал о том, что заместитель исполнительного директора - начальник административного управления АО «Невинномысский Азот» Олег Тальберг отмечает сегодня день рождения.

Глава промышленной столицы Ставрополья отметил большие заслуги Олега Владимировича перед Невинномысском, в который он переехал в 2007 году, когда был назначен на должность административного директора «Невинномысского Азота».

- И с тех пор внес огромный вклад в развитие нашего города, - написал Михаил Миненков. - Со стороны предприятия он курировал проекты по строительству Ледового дворца, ремонту спорткомплекса «Олимп», созданию Центра детского научного и инженерно-технического творчества, строительству детского технопарка «Кванториум». Без его участия не обошлось и строительство нового путепровода. И это только самые значимые проекты, которые у всех на слуху. А ведь есть еще десятки реализованных инициатив, и сотни наших земляков, помощь которым была оказана благодаря неравнодушию Олега Тальберга.

С днем рождения, Олег Владимирович! Желаю крепкого здоровья, удачи и не переставай быть таким же неунывающим, отзывчивым, человеком слова и просто настоящим мужчиной!