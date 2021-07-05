Спортсмен из Железноводска стал победителем Кубка Европы по дзюдо среди юниоров

Дзюдоист из Железноводска вернулся с победой из Португалии, где проходил Кубок Европы по дзюдо. Воспитанник Федерации дзюдо и самбо города-курорта Железноводска Даниил Драновский стал лучшим в категории 81 кг.

С победой юного спортсмена поздравил глава курорта Евгений Моисеев.

- Победа нашего дзюдоиста на международных соревнованиях - настоящий повод для гордости для всех нас. Поздравляю Даниила, его родителей и тренерский штаб с заслуженной победой. Уровень школы дзюдо и самбо города Железноводска теперь известен всей Европе. Желаю новых ярких побед на мировой арене, - сказал глава Железноводска Евгений Моисеев.