В Дагестане в суд передано дело о незаконной организации азартных игр

В Дагестане прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих местных жителей. Мужчин обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр.

Преступную группу они создали еще в 2015 году.

- В период с 2015 по 2018 годы в состав указанной организованной преступной группы вошли иные лица, - сообщили в пресс-службе прокуратуры РД.

Дело будет рассмотрено в Советском районном суде Махачкалы.

В ведомстве отметили, что уголовное дело в отношении иных соучастников преступления выделены в отдельное производство.