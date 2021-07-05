В Дагестане утонула 15-летняя девочка, пытаясь перейти бурную реку

Трагедия произошла в Кайтагском районе Дагестана. В бурной реке утонула 15-летняя девочка, пытаясь перейти бурную реку.

Как сообщили в МВД по республике, две женщины с дочками взялись за руки и попытались перейти реку с бурным потоком. Сильным течением детей вырвало из рук взрослых и унесло. Младшего ребенка удалось спасти, а старшую, к сожалению, нет.

Ранее в МВД РД сообщили, что за минувшие выходные в республике на воде погибли пять детей.

- Соблюдайте меры предосторожности! Не купайтесь там, где это запрещено! Илистое дно или водовороты снижают шансы спасения в разы, - предостерегли местных жителей в МВД по Дагестану.