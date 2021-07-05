Дома жителей КЧР, которые пожаловались Путину, газифицируют уже к концу 2021 года

В пресс-службе главы Карачаево-Черкесской Республики сообщили, что к микрорайону в Усть-Джегуте подведут газ уже к концу этого года. Местные жители жаловались на "прямую линию" с президентом России Владимиром Путиным.

- На минувшей неделе глава региона обсудил газификацию микрорайона Усть-Джегуты с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком и руководителем Межрегионгаза России. В результате было принято решение, что с этой недели Межрегионгаз приступит к строительству газопровода к домам этого микрорайона, - сказано в сообщении.

Напомним, жительница Усть-Джегута рассказала, что газопровод находится в 200 км от северной части города и на семью выходит по 200 тысяч рублей на то, чтобы подвести газ к домам. Для большинства семей такая сумма - неподъемная, а местные власти, мол, не идут на встречу людям, поясняя тем, что денег на это в бюджете нет.

Инцидентом занялась прокуратура республики.