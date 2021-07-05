«Россети Северный Кавказ» до 656 млн рублей увеличат финансирование ремонтных работ на энергообъектах в Дагестане

Фото: Россети.

В компании «Россети Северный Кавказ» принято решение об увеличении финансирования ремонтной кампании текущего года на энергообъектах Республики Дагестан до 656 млн рублей. Рост вложений в сравнении с запланированным ранее объемом средств на 2021 г. составит 268 млн рублей.

Увеличение финансирования связано с возросшим объемом отраслевых задач. Дополнительные средства будут направлены на капитальный ремонт распределительных сетей и подстанций в районах Дагестана в рамках программы модернизации электросетевого комплекса республики. Это позволит повысить надежность энергоснабжения потребителей в сезон пиковых нагрузок.

В целом финансирование ремонтной программы по Группе «Россети Северный Кавказ» с учетом вышеуказанных корректировок в текущем году составит порядка 2,6 млрд рублей (на 9,5% больше прошлогодних вложений).