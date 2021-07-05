В Пятигорске глава предприятия пойдет под суд за неуплату 51 млн налогов

В СУ СК России по Ставропольскому краю сообщили, что директор АО "Северо-Кавказский институт по проектированию водохозяйственного и мелиоративного строительства" подозревается в сокрытии 51 миллиона налогов.

Мужчина подменял документацию и не делал положенных отчислений. По версии следствия, этим он занимался с 2017 по 2019 годы. Сейчас следствие собирает доказательства, затем дело передадут в суд.

Максимальное наказание за такое преступление составляет 6 лет.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в апреле директор предприятия также скрыл 45 миллионов рублей налогов. По данным ведомства, он с января 2017 по декабрь 2018 года уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость, представляя в налоговый орган декларации, содержащие заведомо ложные сведения.