Во Владикавказе загорелся многоквартирный дом: есть погибшие

В ГУ МЧС Северной Осетии рассказали, что в мужчина, который пострадал от пожара, скончался в больнице. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, но он так и не доехал до больницы. Мужчине было 72 года.

- Пострадавший 1949 года рождения скончался в карете скорой помощи, - сказано в сообщении.

Напомним, во Владикавказе по улице Коста загорелся многоквартирный дом. Спасатели эвакуировали больше 70 человек, для борьбы с огнем подняли 30 человек и семь единиц техники.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о пожаре в многоэтажке Махачкалы, где загорелась мансарда. Тогда, к счастью, никто не пострадал.