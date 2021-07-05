Таможенники забрали у азербайджанца, русского и турка больше 7 миллионов рублей

Сотрудники Минераловодской таможни изъяли у трех граждан незадекларированную валюту почти в 100 тысяч долларов. Они пытались тайно перевезти деньги на свои нужды.

Одним из задержанных оказался азербайджанец, который хотел закупить овощей для продажи на 42 тысячи долларов. Еще 37 тысяч долларов забрали у гражданина России, а мужчина из Турции и вовсе не знал про подобный закон декларации валюты, поэтому взял с собой 21 тысячу.

- Денежные средства изъяты и помещены в камеру хранения вещественных доказательств Минераловодской таможни, - рассказали в ведомстве.

Против первых двух мужчин возбудили уголовное дело, а турок понесет административное наказание.