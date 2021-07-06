В Ставрополе построят два детсада и три школы

В Ставрополе появятся два новых детских сада и три школы. Где, рассказали в администрации города.

Детсад на 270 мест планируется построить на улице Якова Андрюшина, в нем предусмотрят 54 ясельных места. Еще одно детское учреждение заработает на улице Алексея Яковлева. Оно будет рассчитано на 300 мест, из которых 150 - для воспитанников ясельного возраста.

Школу на 1550 мест возведут на площадке, прилегающей к бульвару Ивана Щипакина. На улице федеральной построят образовательное учреждение на 990 мест. В условиях софинансирования появится школа на 825 мест в 490 квартале на Чапаева.