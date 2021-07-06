Ставрополье опередило Москву в рейтинге наиболее эффективных промышленных регионов

Министерство промышленности и торговли РФ опубликовало на своей странице в Instagram рейтинг регионов по эффективности реализации региональной промышленной политики. В топ-20 Ставропольский край занял 8 место, опередив даже Москву.

Как стало известно сайту stav.kp.ru, при составлении рейтинга учитывались 40 показателей, объединенных в несколько групп - взаимодействие субъекта РФ с Минпромторгом и Фондом развития промышленности, нормативно-правовая база субъекта; местные меры господдержки и институты развития. В отдельный блок были вынесены 8 критериев, связанных с деловой активностью региона, молодежной политикой и промышленным туризмом.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров уточнил, что в этом году был испробован «пилотный» проект рейтинга эффективности.

- Это не соревнование, в таком ключе мы его не рассматриваем. Это руководство к действию, «дорожная карта» регионального руководителя министерства промышленности, - пояснил Мантуров.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров так прокомментировал данный рейтинг:

- Спасибо за оценку и за поддержку! В текущем году в промышленном комплексе Ставрополья начата реализация девяти новых значимых инвестиционных проектов. Больше новых рабочих мест для местных жителей, больше налогов для регионального бюджета!