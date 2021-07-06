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Происшествия6 июля 2021 11:40

Жителя Карачаево-Черкесии арестовали за убийство

Мужчина сознался в содеянном
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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В Карачаево-Черкесии арестовали жителя станицы Сторожевая, подозреваемого в убийстве односельчанина. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике. Мужчина сознался в содеянном и на месте преступления воссоздал все то, что происходило в момент убийства.

- Назначены дактилоскопическая, генетико-молекулярная и комплексная психолого-психиатрическая экспертизы. Проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - сказано в сообщении СУ СКР по Карачаево-Черкесии.