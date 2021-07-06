Жителя Карачаево-Черкесии арестовали за убийство

В Карачаево-Черкесии арестовали жителя станицы Сторожевая, подозреваемого в убийстве односельчанина. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике. Мужчина сознался в содеянном и на месте преступления воссоздал все то, что происходило в момент убийства.

- Назначены дактилоскопическая, генетико-молекулярная и комплексная психолого-психиатрическая экспертизы. Проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - сказано в сообщении СУ СКР по Карачаево-Черкесии.