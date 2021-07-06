«Россети Северный Кавказ» построили в Карачаево-Черкесии новый питающий центр «Яблоко»

Фото: Россети.

«Россети Северный Кавказ» завершили монтаж нового питающего центра 35-0,4 кВ «Яблоко» в Адыге-Хабльском районе Карачаево-Черкесии.

Энергообъект построен по договору технологического присоединения систем орошения сельхозпредприятия по выращиванию садов интенсивного типа «Сады Карачаево-Черкесии» к сетям филиала «Карачаево-Черкесскэнерго».

Энергокомпания инвестировала в строительство важного для аграриев региона энергообъекта порядка 3,5 млн рублей. На подстанции установлены трансформатор мощностью 630 кВт, необходимое коммутационное оборудование. Также произведен монтаж двух ячеек 0,4 кВ для подключения линий электропередачи, по которым будет осуществляться энергоснабжение систем капельного орошения саженцев.

Агропредприятие «Сады Карачаево-Черкесии» выращивает различные сорта яблок на площади 206 га. Здесь заложен один из крупнейших в современной России грушевый сад интенсивного типа. В качестве эксперимента посажено также две тысячи саженцев персика.

Реализация инвестиционного проекта по закладке фруктового сада интенсивного типа стартовала в Карачаево-Черкесии в 2017 году в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года».

Проект, реализуемый ООО «Сады Карачаево-Черкесии», включает создание фруктовых садов интенсивного типа, строительство плодохранилища мощностью 10 тысяч тонн, производственных линий по переработке плодов, системы капельного орошения и антиградовой защиты.