Боевику из Чечни дали 25 лет тюрьмы за убийство милиционеров в 2002 году

Южный окружной военный суд закончил рассмотрение дела жителя Чечни Махарби Тосуева. Его судили за нападение на полицейских в мае 2002 года, сказано в сообщении суда.

Еще в 1999 году Тосуев вступил в ряды боевиков, которые выступали за выходы Чечни из состава России. Он прошел боевую подготовку в одном из учебных центров республики и в мае 2002 года напал на сотрудников правоохранительных органов, обстреляв машину Шелковского РОВД. В результате четверо милиционера и один пассажир скончались. Еще несколько человек получили травмы. Мужчине инкриминировали статьи "Бандитизм", "Вооруженный мятеж", "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов", "Убийство" и "Покушение на убийство".

Суд признал его вину и дал 25 лет тюрьмы.