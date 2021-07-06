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Происшествия6 июля 2021 12:35

Директор фирмы на Ставрополье уклонился от налога более 22 млн рублей

Возбуждено уголовное дело
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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В Минеральных Водах возбудили уголовное дело против директора организации за уклонение от налогов. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

Следствие установило, что мужчина уклонился от налога на добавленную стоимость. Для этого он предоставил в налоговую декларацию с ложными сведениями. В общей сложности он задолжал более 22 миллионов рублей.

- Данное преступление СКР возбудил по материалам ГУ МВД России по Ставропольскому краю. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление имеющихся доказательств, а также следователями СКР принимаются меры для возмещения причиненного ущерба, - сказано в сообщении СУ СКР по Ставропольскому краю.