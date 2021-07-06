Директор фирмы на Ставрополье уклонился от налога более 22 млн рублей

В Минеральных Водах возбудили уголовное дело против директора организации за уклонение от налогов. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

Следствие установило, что мужчина уклонился от налога на добавленную стоимость. Для этого он предоставил в налоговую декларацию с ложными сведениями. В общей сложности он задолжал более 22 миллионов рублей.

- Данное преступление СКР возбудил по материалам ГУ МВД России по Ставропольскому краю. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление имеющихся доказательств, а также следователями СКР принимаются меры для возмещения причиненного ущерба, - сказано в сообщении СУ СКР по Ставропольскому краю.