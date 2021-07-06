В Ставропольский край привезли еще 54 тысячи доз "Спутника V"

В Ставропольский край привезли еще 54,5 тысяч доз "Спутника V". До конца недели регион получит еще 56 тысяч доз, сообщает управление по информационной политике Правительства края.

Заявки от Ставрополья оперативно отрабатываются Минздравом России. Вакцины привозят авиационным и автомобильным транспортом. Через два часа после поступления дозы развозят по пунктам вакцинации, рассказала замминистра здравоохранения Ставропольского края Ольга Дроздецкая. В краевом минздраве также уверили, что проблем с поставками нет.

По состоянию на 6 июля первым компонент получили 388,7 тысяч жителей Ставрополья. За последние сутки первую прививку сделали 3768 человек. Вторым компонентом уже провакцинировались более 279 тысяч человек.

- Среди привившихся 145 786 граждан в возрасте старше 60 лет. В крае работает 113 стационарных пунктов вакцинации и порядка 140 мобильных бригад, - сказано в сообщении.