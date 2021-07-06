Минсельхоз Ставропольского края оценил в 1 млрд ущерб от непогоды

Министерство сельского хозяйства Ставропольского края оценило ущерб, нанесенный непогодой по посевам. По словам и.о. главы ведомства Владимир Ситников, он составляет около миллиарда рублей.

- Серьёзно пострадали 16700 гектаров сельхозугодий, из них около 10 тысяч — озимая пшеница, горох, лён, подсолнечник. Ущерб оценивается в пределах миллиарда рублей. Часть посевов застрахована, - сказал он журналистам.

Больше всех пострадали муниципалитеты, находящиеся на северо-западе региона. Это Красногвардейский, Ипатовский, Труновский, Апанасенковский округа. Из-за непогоды также пострадали темпы сборки урожая. Хозяйства только что вышли на хороший уровень - в пределах 70 тысяч гектаров. В целом, ожидания от урожая 2021 года положительные.