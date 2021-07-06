Единственная на Ставрополье школа буддистов вынуждена медитировать в Zoom

В Ставропольском крае единственная школа буддистов перенесла свои медитации в онлайн-формат. Все заинтересованные перешли на платформу Zoom, где слушают лекции и проводят коллективные медитации.

Из-за ухудшение эпидемиологической обстановки в регионе, запрещено проведение массовых мероприятий. В соседних республикам также запретили традиционный формат богослужений. Например, в Дагестане верующие могут молиться только онлайн.

Для борьбы с коронавирусом через массовую вакцинацию Ставрополье получило еще 54 тысячи доз препарата "Спутник V". По состоянию на 6 июля первым компонент получили 388,7 тысяч жителей Ставрополья. За последние сутки первую прививку сделали 3768 человек. Вторым компонентом уже провакцинировались более 279 тысяч человек.