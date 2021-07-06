В Невинномысске завершают ремонт улицы 3-го Интернационала

Фото: пресс-служба администрации Невинномысска

В Невинномысске подходят к концу ремонтные работы на улице 3-го Интернационала, проводимые в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» при поддержке губернатора Ставрополья Владимира Владимирова. Рассказал об этом глава города Михаил Миненков на своей странице в Instagram.

Выходим на финишную прямую! - отметил Миненков. - На участке протяженностью 410 метров уже уложили выравнивающий и верхний слой асфальтового покрытия и нанесли дорожную разметку термопластиком.

Кроме того, на улице обустроили пешеходные тротуары и ограждения, провели освещение, установили 75 дорожных знаков и два светофорных объекта. Еще были заменены две остановки и 29 люков.

- Отмечу, что в 2021 году благодаря нацпроекту в Невинномысске мы отремонтируем еще пять объектов общей протяженностью свыше 7 километров, - добавил глава города Михаил Миненков.