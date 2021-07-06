В Новоалександровске реконструируют и усиливают очистные сооружения

В министерстве ЖКХ Ставропольского края сообщили, что в Новоалександровске продолжают масштабную реконструкцию очистных сооружений. Работы проходят по программе "Жилье и городская среда" и предназначены для расширения водопроводной сети.

Сейчас многие небольшие населенные пункты остро нуждаются в чистой питьевой воде. Поэтому местные власти начали усиливать мощность очистных сооружений и прокладывание труб.

- Мы полностью реконструируем фильтры, которые выполняют функцию по очистке воды, мы строим новые насосные станции, которые могут повысить объём воды в трубопроводах, мы строим новые трубопроводы в сам город Новоалександровск и в ближайшие населённые пункты, - рассказал первый замминистра Евгений Маслов.

Очистные сооружения станут источником водоснабжения для межпоселкового водовода "Восточный", строительство которого планируют завершить в мае 2022 года. Предполагается, что с подключением водовода в Новоалександровске потребление ресурса вырастет вдвое - с 12 до 24 тысяч кубометров в сутки.