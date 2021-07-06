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Политика6 июля 2021 15:18

Рамзан Кадыров снова участвует в выборах главы Чечни

Комиссия приняла его документы
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Председатель избирательной комиссии Чеченской республики Умар Байханов сообщил, что комиссия получила документы действующего главы региона Рамзана Кадырова на предстоящие выборы.

- Спешу с вами поделиться хорошей новостью. Сегодня, 6 июля, на выборах Главы Чеченской Республики, назначенных на 19 сентября 2021 года, выдвинулся действующий Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров, - сказано в сообщении Байханова в Instagram-аккаунте.

Напомним, выборы главы Чечни пройдут 19 сентября 2021 года вместе с выборами парламентариев. Полный список кандидатов на должность главы региона появятся позднее. Пока что отметим, что Кадыров победил на прошлых выборах с 97,56% голосами избирателей.

Кадыров пришел на этот пост в 2007 году. Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что он стал самым старым и самым молодым главой региона одновременно.