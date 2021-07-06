Ставропольский фермер получил субсидию в 1,2 млн рублей на несуществующий урожай

В ГУ МВД России по Ставропольскому краю рассказали, что местный аграрий подделал справку о выращенном на 24 гектарах урожаи и получил субсидию от государства на 1,2 миллиона рублей.

По факту не было ни территории, ни выращенных на нем культурах. Мужчина подделал документы и получил две выплаты, которые покрыли часть несуществующих затрат. Отметим, что региональные власти предусмотрели систему поддержки фермеров, которые работают на развитие АПК Ставрополья.

Следственный отдел ОМВД России по Нефтекумскому округу возбудил два уголовных дела по признакам мошенничества. Позже их соединят в одно производство, а пока что расследование продолжается.