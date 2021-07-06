Пятеро северокавказских школьников стали победителями Всероссийской олимпиады ПАО «Россети»

Фото: Россети.

В Москве подвели итоги заключительного этапа IV Всероссийской олимпиады школьников ПАО «Россети». Победителями и призерами общероссийских интеллектуальных состязаний стали 5 представителей регионов деятельности «Россети Северный Кавказ».

Первые места в своих возрастных категориях завоевали Гамид Алиев (Дагестан, 9-й класс) и Владислав Лежебоков (Ставропольский край, 10-й класс). Вторых призовых мест заслуженно удостоены две школьницы из Северной Осетии - десятиклассницы Валерия Газимагомедова и Дана Хугаева. Призером третьей степени в интеллектуальном конкурсе стал также учащийся из Северной Осетии Захар Кадиев (10-й класс).

Победители и призеры олимпиады со всей России примут участие в энергетической проектной смене ПАО «Россети» в одном из всероссийских детских оздоровительных центров. Им также предоставят дополнительные баллы в зачет индивидуальных достижений при поступлении в вузы, которые являются партнерами олимпиады.

Помимо пятерых победителей из СКФО, возможности участия в проектной смене также удостоен Анзор Атаев из Северной Осетии, продемонстрировавший достойные результаты.

Напомним, олимпиада проводилась во всех регионах присутствия группы компаний «Россети». Всего в ней приняли участие 4000 школьников со всей страны. Победителями и призерами IV Олимпиады ПАО «Россети» признаны 53 участника, в их числе 5 - представители СКФО.